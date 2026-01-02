ユーロドル一時１．１７１３レベル、本日の安値を広げる＝ロンドン為替 ユーロドルは一時1.1713レベルと、本日の安値を広げている。この動きを受けて、ドル指数は９８．４８４まで上昇、２１日線９８．４６７を上回った。ポンドドルはロンドン序盤につけた安値1.3449レベルを下回ると、足元では安値を1.3446レベルに広げている。 ただ、ドル円は157円ちょうどで上値を抑えられている。また、豪ドル/ドルは金