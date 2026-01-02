欧州株上げ幅縮小、英ＦＴ指数は１万ドル台維持できず 東京時間19:49現在 英ＦＴＳＥ100 9974.16（+42.78+0.43%） 独ＤＡＸ24523.72（+33.31+0.14%） 仏ＣＡＣ40 8151.77（+2.27+0.03%） スイスＳＭＩ 13267.48（休場） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:49現在 ダウ平均先物MAR 26月限48493.00（+157.00+0.32%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6932.25（+