ボートレース大村の6日間開催「ミッドナイトボートレースin大村10新春感謝競走」が、3日に開幕する。当地連続優勝中の下條雄太郎（39＝長崎）は3連覇へ大きく前進した。エンジン抽選で2連対率（51.6％）トップの11号機をゲット。プレミアムG1クイーンズクライマックス（12月26〜31日）では、遠藤エミもかなりの仕上がりだった。「エンジンは間違いないでしょうね。ちょっと違う感じがしたので、乗りながら合わせたい」調