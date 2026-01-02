リニューアルが進むJR新潟駅。駅前では「万代広場」の整備工事が進められていますが、この春、一部を除いて万代口正面で供用開始が予定されています。段階的に供用を進めている新潟市に駅前広場の工事進捗（しんちょく）状況を聞きました。 ◆全面供用は2027年春を目指す 「万代広場」は当初2026年春の完成を目指していましたが、歩行者の動線を確保しながらの工程や、資材の調達、原材料の高騰などから、その完成時期