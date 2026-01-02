ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）は、時にはコート上で悪役を担うことも厭わないスコアリングモンスターだ。しかし、コートを後にすれば、ルーツである地元と、そこで生活する少年少女たちの未来を気に掛ける優しい男性へと姿を変える。 ワシントンD.C.で生まれたデュラントは、少年時代を隣接するメリーランド州プリンスジョージズ郡で過ごした。家族は郡内で賃貸