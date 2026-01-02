木村拓哉主演映画『グランメゾン・パリ』が、1月11日21時よりTBS系で地上波初放送されることが決定した。 参考：『グランメゾン・パリ』は今の時代を映す美食映画の逸品に木村拓哉が背負う映画化の必然 2019年にTBS日曜劇場枠で放送された『グランメゾン東京』。その続編として2024年12月30日に公開された映画『グランメゾン・パリ』は、興行収入42億円を超える大ヒットを記録した。今回はその劇場版が、ほぼノーカ