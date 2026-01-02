ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（27）の元同僚で、オリックス・バッファローズに所属する廣岡大志（28）が12月27日、Instagramを更新。プライベートでの再会を報告し、ネットの注目を集めている。 【画像】専属カメラマンが捉えた瞬間！山本由伸とクレイトン・カーショーとの胸熱ハグにSNS涙「こんな素敵なハグを見られて幸せ」「泣けちゃう」 「いい話できました！」というコメントと共