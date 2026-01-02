ユヴェントスに所属するカナダ代表FWジョナサン・デイヴィッドに、早くも退団の可能性が浮上しているようだ。1月1日、イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が伝えている。現在25歳のJ・デイヴィッドはヘントの下部組織出身。同クラブのトップチームを経て2020年夏にリールへと加入した。初年度からFWの主力選手として定位置を確保すると、2022−23シーズンから3年連続で公式戦25ゴール以上をマーク。昨夏の移籍市場では複