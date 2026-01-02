［高校選手権・３回戦］尚志（福島）１−０神戸弘陵（兵庫）／１月２日／浦和駒場スタジアム１月２日に開催された第104回全国高校サッカー選手権３回戦で、尚志（福島）が神戸弘陵（兵庫）と浦和駒場スタジアムで対戦した。７大会ぶりの８強入りを狙う尚志は、立ち上がりからボールポゼッションで優位に立ち、自慢のパスサッカーでゲームを支配するも、決定機までは持ち込めない。後半も押し込むなか、ゴールが遠い。徐々に