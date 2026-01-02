2026年1月9日（金）から4月5日（日）まで、温浴ブランド『おふろcafe星遊館』にて、『リラックマ × おふろcafe』 のコラボレーションイベント『おふろあがりのごゆるりタイム 2026』が開催されます。 画像：株式会社ONDOホールディングス 2025年春に大好評だったイベントがさらにパワーアップして帰ってきます！ 『リラックマ』の人気デザインシリーズ『BASIC RILAKKUMA』の世界観が、『おふろcafe』