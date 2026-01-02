当時たしか28歳、僕は中国の北京に一人旅をした。何故、中国の北京だったのか、それは幼き頃に家族で行った中華屋さんの壁に貼ってあった万里の長城に憧れていたからだ。行きの飛行機の搭乗口で、僕の前に親子が並んでいた。僕はその母親に少しの間、荷物と5歳の娘を見てて欲しいと頼まれ、言われるがまま母親が添乗員と話終わるまでその子と待った。日本語と中国語がペラペラなのがびっくり。そして偶然なのか飛行機の席が隣で、