昨年12月29日に東京大賞典で4着のキングズソード（牡7＝寺島、父シニスターミニスター）はレース後、大井競馬場でX線検査を受けたところ左前脚の第1指骨骨折が判明した。2日、ユニオンオーナーズクラブが発表。レース翌日に栗東トレセンに帰厩し、大みそかにトレセン診療所で緊急手術を受け、無事終了した。全治9カ月の見込み。現在、入院中でギプスを着け、経過を観察している。23年JBCクラシック、24年帝王賞とJpn1を2勝。