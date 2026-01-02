関東では2日夜から降雪のピークが見込まれている。ゆりかもめは「状況により運転規制を実施する可能性がある」と利用客に注意を呼びかけている。3日午後6時までの24時間降雪量の見込みは以下の通り。・東京都東京23区 2cm多摩北部 3cm多摩南部 3cm多摩西部 3cm・埼玉県南部 3cm北部 3cm秩父地方 7cm・千葉県北西部 5cm北東部 3cm南部 3cm