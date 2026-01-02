Image: SWITCHBOT株式会社 年末の大掃除、たいへんだったなー。来年はもっとラクしたいなー。そんなことを考えている方に朗報。SwitchBotが年末年始セールを開催中。対象製品が最大6万7420円オフ！ かなり攻めた内容になっています。大掃除を「自動化」するなら今 Image: SWITCHBOT株式会社 目玉はロボット掃