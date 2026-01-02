【モデルプレス＝2026/01/02】昨年「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブを開設し、2026年はさらなる発展が期待される山岸あや花。モデルプレスインタビューに応じ、ファンクラブへのこだわりや、飛躍を誓う2026年の抱負についてたっぷりと語ってもらった。【写真】◆山岸あや花「ファンクラブは自然体でいられる場所」― ファンクラブの反響はいかがですか？私の日常を大切に受け取ってくださる方が多く、毎日の