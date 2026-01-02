子育ては子どもによってそれぞれのベストがあり、『絶対これが正解！』と言い切るのは難しいものです。育児の方法は人によっても時代によっても変わってきます。今回は筆者知人Aさんが『子育ての正解』について考えさせられたエピソードをご紹介いたします。 0歳の息子と休憩していたら隣の客から突然の説教！ 止めてくれたのは……！？