グラビアアイドルで女優の高崎かなみがこのほど、SPA!デジタル写真集「セクシードール」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】キュートなウインクにどぎまぎしていまいそう 赤と白のコントラストがキュートなチェック柄風のワンピースに身を包んで、ガーリーな表情を覗かせる。しかし、何かのスイッチが入った途端に、様相が変わりに妖艶な出で立ちに変化