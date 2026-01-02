新年明けましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いいたします！今年も様々なクリエイターさんのご紹介ができればと思います。今週は、昨年2025年に週刊チャンネルウォッチでご紹介したクリエイターさんの中から、反響が大きかった方をピックアップしてお届けします。アンダーテールのプロ『西田の小ネタ。』――いちばんおすすめの動画は何ですか？西田の小ネタ。さん：「おすすめの動画は『Gルート後にPルートをクリア