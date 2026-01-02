霜降り明星のせいやが、セクシー美女たちと衣装を生交換。そのあまりに奇抜な姿に、出演者からツッコミが入れられた。【映像】“洋服生交換”のご褒美シーン正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。「英語禁止ボウリング」が開催され、笑福亭鶴瓶の新たな相方としてせいやが初参戦を果たした。鶴瓶チーム