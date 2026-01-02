先ほど、東京都心の初雪の便りが届きました。平年より1日早い観測です。【映像】初雪の降る東京・六本木の様子関東は昼前から茨城県を中心に雨や雪が降っていました。夕方以降、雪の範囲が広がり東京都心で初雪の観測となりました。平年より1日早く、昨シーズンより2週間遅い観測です。あす夕方までに降る雪の量は箱根から多摩地方、秩父地方にかけて7センチ、関東北部と南部の平地で5センチとなり関東の平地で大雪となる恐