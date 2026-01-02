モロッコで開催されているアフリカネーションズカップにて、3戦全敗で最下位となり敗退したガボン代表に前代未聞の出来事が起こっている。ガボンのスポーツ大臣サンプリス・デジレ・マンブラ氏は1日、アフリカ・ネーションズカップでの自国代表チームの不甲斐ないパフォーマンスを受け、代表チームの活動停止、及びマルセイユ所属ピエール･エメリク･オバメヤンと、フランス2部･パリ13アトレティコ所属のブルーノ･エクエレ･マンガの