プレミアリーグのリヴァプールがDFの獲得を検討している。『Mirror』によると、ターゲットはベルギーリーグのクラブ・ブルージュに所属するエクアドル代表のホエル・オルドニェス。2004年生まれの21歳、チェルシーのモイセス・カイセド、アーセナルのピエロ・インカピエと同じエクアドルの名門インデペンディエンテ・デル・バジェの出身だ。2022年からベルギーでプレイしており、今季のリーグ戦では15試合に出場して1ゴールを記録