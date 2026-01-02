1日、プレミアリーグのチェルシーが指揮官であるエンツォ・マレスカ監督の退任を発表した。今季のチェルシーは序盤から順調に勝ち点を積み上げていたが、12月に入ってから失速。直近7試合で1勝のみと苦しい日々が続いていた。『Mirror』によると、マレスカ前監督はクラブ上層部、チームの医療スタッフとも対立しており、前述した成績不振も重なっての退任だと考えられている。マレスカ前監督は2024年からチェルシーを指揮し、ECLと