崎陽軒は、シウマイや弁当類など各商品を2月1日から値上げする。主力の「特製シウマイ」や「真空パックシウマイ」、「シウマイ弁当」など各商品が対象となる。「特製シウマイ 6個入り」は820円（現行790円）、「シウマイ弁当」は1,180円（同1,070円）に値上げする。原材料や梱包資材、諸経費の高騰が続いており、生産性向上や経費削減などの企業努力だけでは安定供給が困難としている。