金沢市内の百貨店では2日から初売りが始まり、朝から多くの買い物客で賑わっています。香林坊大和では午前10時からの初売りを前に、多くの人が開店前から列を作っていました。「明けましておめでとうございます。いらっしゃいませ」2026年は約3000個の福袋を用意。食品の需要が高いこともあり福袋の6割以上が、スイーツなどを詰め合わせた食料品だということです。この他、1口2000円で最大1万円の商品券があたる正月恒例の「新春富