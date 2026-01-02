2日正午すぎ、金沢市で住宅の一部を焼く火事がありました。けが人はいませんでした。午後12時30分頃、金沢市無量寺町の男性宅から火が出て、木造二階建て住宅の2階部分を焼いて火は約1時間後に消し止められました。男性は二人暮らしで出火当時、家にいましたがけが人はいませんでした。警察と消防は3日実況見分を行い、詳しい出火原因などを調べることにしています。