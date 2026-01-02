俳優の坂上忍（58）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演。昨年を振り返り「最悪でした」と語った。坂上は「去年は最悪でした。58年で初めて骨折しましたしね」と語ったもの。坂上は8月に「3日前にロケで現場行って、駐車場から現場歩く時に、車のストッパーあるじゃないですか、駐車場の。あれに気付かなくて、つまづいてこけたんですよ」とし、左肩を剥離骨折したと明かしている。MCの