女優の石田ゆり子（56）が2日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開し、新年のあいさつを投稿した。「新年あけましておめでとうございます。2026年。笑顔がたくさんの一年になりますように」とつづった石田。ざっくりしたニットでリラックスする新年の姿を披露。「素敵なおうちで新年のご馳走をいただいてます」と豪華おせちも披露した。「投稿が少なくて、いろんなかたから元気なの？と言われてました