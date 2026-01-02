日本テレビは2日、第102回箱根駅伝の往路を生放送した。昨年11月8日に急逝した同局の菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーが過去のVTRの実況で登場し、ネット上で話題となっている。菅谷アナはかねて膵臓（すいぞう）がんでの闘病生活を公表。職場復帰も果たしていたが、11月8日に消化管からの出血のため53歳で亡くなった。その菅谷アナはスポーツ実況などで活躍。この日、日本テレビは第5区の山登りを生中継した際、CM前に過