米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ネブラスカ州オマハ）が３１日（日本時間１日）に放送され、ＴＢＳ王者メルセデス・モネ（３３）が、ＡＥＷ女子世界タッグ王者ウィロー・ナイチンゲールに敗れて王座陥落。１年７か月の超長期政権が終えんを迎えた。メインとなった王座戦では、序盤からパワフルに攻めるウィローにペースを握られた。得意のバックスタバーで逆襲を試みるも、エプロンでデスバレーボムを浴びて大ダ