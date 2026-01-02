新年明けましておめでとうございます。デビューが87年でしたから、今年は40年目という節目のシーズンになります。オフィシャルカレンダーに記した「And Into The Future」は、ボクらしく前向きに未来を睨んだそれ。３月に57歳を迎えますが、頑張っている先輩がいるうちは若造の気持ちでいてもいいでしょう。【武豊日記】どうぞ、よいお年をお迎えください「幸運を信じて頑張ってみます」時々、とてつもなくいいことが起き