俳優の福井梨莉華さんが、『週刊SPA!』12月30日・1月6日合併特大号の表紙に登場しました。誌面では「表紙の人/美女地図/開運フォトブック」を飾り、20歳を迎えて大人っぽさを増した表情と、圧倒的なグラマラスボディを披露しています。【写真】大人っぽさを増した福井梨莉華さん2025年のグラビア界を席巻した福井さん。ゴールドビキニやツバメなどラッキーモチーフをちりばめた招福グラビアで新年を彩りました。 男心をつかんで離