ガザ地区のメディアオフィスは2026年1月1日、声明を発表し、過去2年間における同地域の人道状況悪化を振り返るとともに、2026年の段階的優先課題を提示しました。声明は、過去2年間にわたる絶え間ない軍事行動、封鎖およびインフラの破壊により、ガザ地区は過去にない人道危機に直面していると指摘しました。声明はまた、2026年を迎えるに当たり、現地の最重要課題は衝突をやめ、人的犠牲を終わらせ、人道主義システムの全面的な回