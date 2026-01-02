◆全国高校サッカー選手権東福岡2―2（PK4―5）興国（2日、駒沢陸上競技場）3回戦で、前回大会4強の東福岡が興国（大阪）に終了間際に追いつかれ、PK戦の末に2大会連続のベスト8入りを逃した。初戦の秋田商戦を6得点で快勝した勢いは健在だった。前半26分にエースで主将の齊藤琉稀空（3年）がゴール前の混戦から右足で押し込み先制した。後半7分には途中出場の山口倫生（同）がネットを揺らした。ところが後半30分に1点を