１月２日に開催された第104回全国高校サッカー選手権の３回戦で、流通経済大柏（千葉）は、大分鶴崎（大分）とフクダ電子アリーナで対戦。５−１で快勝した。ベスト８進出を賭けた一戦で、抜群の存在感を示したのがFW金子琉久（３年生）だ。１−１で迎えた後半のスタートから投入されると、直後の２分、ペナルティアーク付近でボールを受け、キックフェイントから強烈な左足のシュートを突き刺す。さらに24分、味方のクロスに