能登半島地震の発生から１日で２年となり、石川県輪島市で県主催の追悼式が営まれた。地震後の豪雨災害の遺族らも合わせて計３３７人が犠牲者に黙とうをささげるとともに、復興への思いを新たにした。地震後の生活再建中に、豪雨で姉の美紀さん（当時３１歳）を失った輪島市の中山真さん（２９）はいま、臨時災害放送局のパーソナリティーを務める。遺族代表として「同じように大切な人を亡くした悲しみを抱える方に寄り添いた