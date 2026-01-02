（資料写真）２日午後３時１０分ごろ、横浜市栄区のＪＲ東海道線戸塚─大船間で、架線にビニールのようなものが引っかかっていることが確認され、同線上下線と湘南新宿ラインの北行で一時運転を見合わせた。ＪＲ東日本によると、東海道線の上下線と湘南新宿ラインの北行は４本が最大で約１５分遅れ、約５千人に影響した。