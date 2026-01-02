伊佐市で2日、住宅に「強盗に入られた」と、40代女性から警察に被害の届け出がありました。女性は手にけがをしていて、警察が強盗傷害の疑いで捜査しています。 伊佐湧水警察署によりますと、2日午前7時すぎ、伊佐市内の住宅に包丁のようなものを持った男が押し入り、住人の40代女性に「お金を出せ」などと言って、金を奪おうとしました。 女性は男ともみ合いになり、その際、女性は手に軽いけがをしました。男は何も奪わず、逃