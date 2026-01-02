赤色灯皇居で催された新年一般参賀の最中に裸になったとして、皇宮警察本部は2日、公然わいせつの疑いで、参賀者として訪れた20代の男を現行犯逮捕した。男は天皇、皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻らが宮殿・長和殿のベランダから手を振られている中、服を脱いで裸になった。最前列の柵の近くで護衛官に取り押さえられた。逮捕容疑は2日午後2時25分ごろ、長和殿前の東庭で多くの参賀者が集まる中で裸になった疑い。この日最後とな