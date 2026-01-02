能登半島地震は１日、発生から２年となった。石川県内の各地では追悼行事が営まれ、地震発生時刻の午後４時１０分に合わせて、遺族らが犠牲者に黙とうをささげた。地震では石川、富山、新潟の３県で関連死を含めて６９８人が亡くなった。石川県では地震から９か月後の豪雨で関連死を含む２０人が死亡し、復旧を進める被災地に追い打ちをかけた。石川県内では、約１万８０００人が仮設住宅で生活を送る。人口流出と高齢化が進