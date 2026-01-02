テレビ朝日本社ビル＝東京都港区テレビ朝日は2日、2025年の年間世帯視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）が、全日（午前6時〜翌日午前0時）6.3％、ゴールデン（午後7〜10時）8.8％、プライム（午後7〜11時）8.9％で、それぞれ首位だったと発表した。3年連続での「3冠」達成となった。