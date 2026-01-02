「えー、このたびですね、『天竺鼠』解散いたします」人気お笑いコンビ「天竺鼠」が解散することが、1月1日、川原克己のYouTubeチャンネルで発表され、ファンから解散を残念がる声が多くあがっている。「天竺鼠は、鹿児島出身の川原克己さんと瀬下豊さんによって2004年に結成されました。別々の高校で野球部だった同学年の2人は意気投合し、卒業後に芸人を目指して、ともに大阪へ進出。2003年に大阪NSC（大阪26期）に入学した2人