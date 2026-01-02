ラッパーのちゃんみなが２日放送の「さんまのまんま４２年目もあの頃のまんまＳＰ」（フジテレビ系）に出演した。ちゃんみながコンプライアンスが厳しい現状をどう思うかと質問。さんまは「俺はスポーツが好きで、ルールの中でやるのが好き。今の状況で俺はしゃーない。みんな同じルールやから」と現状を受け入れているという。今田耕司も「縛りがあるから、ちょっとはみ出す加減で面白くなったりする。全部、自由にどうぞって