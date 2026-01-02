お笑いコンビ「相席スタート」の山崎ケイが、２日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。芸人を志したきっかけを語った。山崎は「（親から）これからの時代は女の人も手に職を付けて、薬剤師になりなさいって、ずっと言われてた」そう。教育熱心の家庭で育ったため、山崎が芸人になることは想像できず「なんでそんな事になったのかっていうのを、よく小競り合いしてる」と明かした