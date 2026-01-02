時代は変わっても、親世代の価値観はなかなか変わらないものです。実家に帰省した際、昔ながらの時代錯誤な空気にもどかしさを感じる方も多いのではないでしょうか？ 今回は、筆者の友人が体験したエピソードをご紹介します。 昭和が息づく実家 私の実家は典型的な「昭和の家庭」です。 父は「男子厨房に入らず」を絵に描いたような人で、帰省すると母と私だけが台所に立ち、父と夫は座って酒を飲むのが当たり前。 し