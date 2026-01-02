◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽３回戦日大藤沢（神奈川）２―１聖和学園（宮城）（２日・Ｕ等々力）日大藤沢（神奈川）は聖和学園（宮城）に２―１で勝利し、１１大会ぶりの準々決勝進出を決めた。前半３０分にＭＦ野口慶人（３年）がミドルシュートを決めて先制したが、同４０分に同点に追いつかれた。しかし、後半１９分にゴール前の混戦からＭＦ杉崎万泰（３年）が決勝弾を押し込み、白星をつかんだ。指揮官の采