興国GK岩瀬颯はPK戦で5人目のキッカーを務めた第104回全国高校サッカー選手権の3回戦が1月2日に各地で行われ、興国（大阪）は前回ベスト4の東福岡（福岡）をPK戦の末に破り、準々決勝進出を決めた。2点のビハインドの苦しい状況から残り10分で追いつき、PK戦に突入。GK岩瀬颯（3年）が相手の3人目を抜群の反応でストップすると、興国は5人全員が決めて勝利。2回戦の浜松開誠館戦（1-1、PK3-1）に続き、2戦連続でPK戦をものにした