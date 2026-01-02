公明党の斉藤代表は新年度予算について「国民生活への細かい配慮に欠けている面があるのではないか」とし、今月召集される通常国会での論戦を通じて賛否を検討する考えを示しました。斉藤代表「（新年度予算案は）強い経済を作っていく、そのために防衛や大型投資にしっかり投資を行う、こういう内容でございましたが、国民の生活への細かい配慮に欠けている面があるのではないか。このような視点から、私たち公明党はしっかり論戦