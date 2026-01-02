テレビ朝日系「闘うオンナのワイドショー【２０２５年ニュースを女性目線で総ざらい】」が１日に放送された。同局アナウンサー・弘中綾香、フリーアナウンサー・森香澄、ホラン千秋ら２０２５年に活躍した女性たちがニュースを振り返った。未成年が被害の盗撮、痴漢事件などがテーマになると弘中アナは学生時代を聞かれ「私は中学生のときに、最寄りの駅に、いつも、おじさんが立ってて。口パクで『おはよう』って言ってくる