［高校選手権・３回戦］帝京長岡（新潟）１−０ 昌平（埼玉）／１月２日／浦和駒場スタジアム“最後の冬”に全てをかけていた。「やり切った気持ちが強い」と言い切ったが、ベスト16敗退で惜しくも日本一に届かなかった。１月２日に行なわれた高校サッカー選手権の３回戦。優勝候補の一角と目される昌平は、同じU-18高円宮杯プレミアリーグ勢の帝京長岡と対戦し、０−１で敗れた。新シーズンから川崎フロンターレでプレーする